Суровікін – головний персонаж заколоту: що вказує на ймовірний арешт генерала

Генерал Сєргєй Суровікін відігравав одну із центральних ролей у підготовці "повстання" Євгенія Пригожина. Він єдиний швидко відреагував на дії вагнерівців 24 червня та закликав їх зупинитись.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Крім того, повітряні війська, які очолює Суровікін, єдині чинили спротив бійцям ПВК "Вагнер".

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"Участь Суровікіна у цьому процесі очевидна. Під час "путчу" Євгеній Пригожин у кожному своєму відеозверненні говорив саме про авіацію. У першому виступі він заявив, що збиватиме літаки, які їм перешкоджатимуть. Потім сказав, що авіасили не стріляють і перейшли на сторону вагнерівців, але згодом заявив про збиття гелікоптерів. Пізніше повідомив, що пілот ФСБ перейшов на його бік", – аргументував політтехнолог.

Можливо саме те, що генерал Суровікін не підтримав Пригожина відкрито, змусило його капітулювати, додав політичний експерт.

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З публічних виступів та дій Пригожина протягом останніх місяців зрозуміло, що він готував "марш справедливості" заздалегідь, і не особливо приховував це. Вів переговори із військовими щодо підтримки так званого "повстання", оскільки багатьох знає особисто.

Зверніть увагу, що жоден підрозділ регулярної армії, окрім авіації, не перешкоджав руху вагнерівців. Тобто усі знали, що треба сховатись і не заважати, а Суровікін, можливо, таким чином забезпечував собі алібі,

– прокоментував Шейтельман.

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