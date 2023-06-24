Наказ про знищення буде виконаний, – у Зеленського вражені відступом Пригожина

Заколот Євгенія Пригожина в Росії тривав менш як добу. Попри те, що його найманцям вдалося досягти успіхів, вагнерівці відступили. В Офісі Президента вражені таким вибором.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що Євгенія Пригожина ліквідують. За його словами, керівник вагнерівців принизив Путіна та Росію.

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Феноменальне рішення Пригожина

Михайло Подоляк відзначив, що Пригожину вдалося взяти під контроль центральні органи влади та дійти до Москви, однак раптом він здав назад. При тому, що це відбулося за посередництва людини із сумнівною репутацією – самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, який пообіцяв Пригожину гарантії від Путіна. Водночас кремлівський диктатор особисто віддав наказ ліквідувати очільника найманців "Вагнера".

Подоляк переконаний, що наказ про ліквідацію буде виконаний бодай за те, якого страху кремлівські еліти зазнали за останню добу.

Феноменальний вибір Пригожина. Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом здаєш назад. Тому що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією (Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці віддала наказ про твоє знищення. І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний,

– наголосив Подоляк.

Водночас заступник глави Офісу Президента відзначив, що у заколоті Пригожина є позитивні моменти, адже події в Росії принизили Путіна та все вище керівництво країни-терориста і показали, що монополії на насильство там більше немає.

Пригожина відправляють у заслання

Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що всі порушені кримінальні справи проти Євгенія Пригожина будуть закриті, а слідство припинять. Водночас керівник вагнерівців відправиться у Білорусь.

Що Пригожин робитиме там – невідомо. Водночас вагнерівців, які брали участь у заколоті, обіцяють не переслідувати через "бойові заслуги" як учасників війни з Україною.

Цікаво, що гарантією того, що Пригожин таки потрапить до Білорусі, Пєсков назвав слово Путіна.

Також рупор Кремля заявив, що в ході перемовин з Пригожиним питання кадрових перестановок у міноборони Росії не обговорювали.