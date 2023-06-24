Російський "Перший канал" посеред ночі перервався на екстрений випуск новин після заяв Пригожина

У Росії "нічого не відбувається". Саме тому посеред ночі "Перший канал" перервав етер на спеціальний випуск новин, який тривав 4 хвилини.

У терміновому випуску новин пропагандисти переказали уже опубліковані російськими відомствами заявами. Мова йде про російське міноборони, ФСБ тощо, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Закликають зупинити колони техніки: російські генерали записали звернення до вагнерівців

Про що йшлося у випуску

Пропагандистка Єкатєріна Андрєєва вийшла в етер з тою інформацією, яка вже давно опублікована в ЗМІ. Зокрема про те, що відео наслідків удару по вагнерівцях є імітацією, дії Пригожина грають на руку ЗСУ, а проти керівника найманців порушили кримінальну справу.

На "Першому каналі" зачитали офіційні повідомлення з телеграм-каналу російського міноборони та ФСБ, а потім ведуча ще раз коротко переказала те саме. І цей екстрений випуск, який розпочався в 1:30 за київським часом, завершився вже через 4 хвилини.

При цьому мови про заколот, сутички чи вжиті російським керівництвом заходів безпеки у випуску не було ні слова.

Що відбувається у Росії

23 червня керівник найманців "Вагнера" Євгеній Пригожин опублікував відео з наслідком удару по тиловому табору вагнерівців і заявив, що це справа рук регулярних російських військ. За його словами, Шойгу прибув до Ростова-на-Дону для втілення цього задуму і для удару були застосовані артилерія та авіація.

За словами Пригожина, Шойгу втік з Ростова-на-Дону, однак той пообіцяв зупинити його, назвавши міністра оборони країни-терориста тварюкою.

У Кремлі заявили, що знають про те, що відбувається і вживають заходів щодо цього, Водночас у мережі поширюють фото, на яких видно бронетехніку на вулиці Ростова та Москви. російські генерали закликають вагнерівців не брати участь у заколоті.

ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу.