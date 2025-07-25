На тлі протестів та обурення: нардепи почали визнавати помилку у голосуванні за закон про НАБУ

Деякі народні депутати, які голосували за закон №12414, почали визнавати помилку в підтримці цієї ініціативи. Це відбулося на тлі протестів українців та обурення з боку партнерів нашої держави.

24 Канал зібрав, що писали народні депутати про своє голосування, а також причини, чому вони натиснули кнопку "за" скандальну ініціативу щодо НАБУ.

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Хто з нардепів визнав помилку у голосуванні за закон про НАБУ?

Таміла Ташева

Таміла Ташева написала у своєму фейсбуці, що її голосування "за" закон викликало "чимало гнівних та емоційних реакцій", включно з "прокляттями" та "ототожненням її голосування з усією фракцією "Голос", або ж ксенофобськими випадами про весь народ".

Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас і це звучало, і визнавалось багатьма – результативність системи останні роки викликала багато питань,

– написала нардепка від "Голос".

Вона також визнала, що не весь процес був належним чином узгоджений, а сам закон у тій редакції, яка була винесена на голосування, викликав занепокоєння не тільки суспільства, а й міжнародних партнерів.

Ташева зазначила, що підтримує законопроєкт №13533, який уніс у парламент президент Зеленський, та готова якнайшвидше зібратися, провести обговорення й ухвалити рішення у Верховній Раді.

"Всі помиляються – важливо визнавати це і виправляти. Але ключова різниця України від авторитарних режимів і нашого ворога у тому, що ми чуємо та прислухаємось до людей. Ми бачимо суспільство, ми реагуємо на його турботу. І я щиро вдячна всім, хто висловився. Це говорить про одне: наше суспільство небайдуже. Це цінність. І якщо суспільство говорить – значить треба змінювати", – зазначила народна депутатка.

Жан Беленюк

Народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк також визнав, що помилився під час голосування за скандальний закон про НАБУ і САП.

Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити

ситуацію максимально швидко й прозоро.

Сергій Штепа

Нардеп Сергій Штепа, який також представляє фракцію "Слуга народу" зазначив, що проголосував за закон №12414, бо "був упевнений: якщо це питання терміново виноситься на голосування, то воно узгоджено з усіма нашими партнерами на найвищому рівні".

Але, як пише народний депутат, з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема стала очевидною відсутність такого узгодження, що викликає занепокоєння з огляду на стратегічний курс України на європейську інтеграцію.

Законопроєкт розглядався мною як спроба оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами з метою зосередження уваги НАБУ та САП на справах високої пріоритетності. Прийняті рішення не повинні призводити до послаблення інституційної спроможності антикорупційної інфраструктури. Збереження незалежності НАБУ та САП залишається ключовим елементом довіри – як внутрішньої, так і міжнародної, особливо в умовах, коли ми залежні від фінансової та військової підтримки з боку партнерів,

– пише Штепа.

Однак він вважає, що потрібна комплексна реформа антикорупційних органів, яка попередньо пройде широке обговорення в суспільстві за участю експертів та міжнародних партнерів.



"З нетерпінням чекаю на новий законопроєкт, про який вже сказав президент України. Сподіваюсь, що в законопроєкті буде ефективно врегульовано питання роботи антикорупційних органів. Так, я вважаю голосування за 12414 помилкою", – резюмував Сергій Штепа.

Ростислав Тістик

Нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик коротко написав у фейсбуці, що у політиці "бувають помилкові рішення".

Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроєкт,

– сказав Тістик.

Василь Мокан

Представник міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Василь Мокан зауважив, що Верховна Рада "зробила політичну помилку, проголосувавши за зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо антикорупційної інфраструктури".

"Особисто своє голосування за №12414 вважаю першим серйозним прорахунком за час каденції. Помилки слід визнавати. Будуть зроблені висновки щоби такого більше ніколи не повторилося", – написав народний депутат.

Мокан також написав, що буде голосувати за "виправлення ситуації" та виступає за "якнайшвидше проведення засідання Верховної Ради для розгляду відповідних законопроєктів".

Павло Бакунець

Представник депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець зазначив, що українське суспільство проти закону №12414, тому нардепи "повинні дослухатися до думки громадян".

Визнаю, що слід знайти кращу концепцію процесуальних відносин між Генпрокуратурою та САП. Тому готовий якнайшвидше повертатися в сесійну залу і працювати над покращенням антикорупційного законодавства,

– написав нардеп.

Він також закликав керівництво Верховної Ради скликати сесію якнайшвидше і продовжити роботу.