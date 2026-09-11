Стало відомо, коли у Конгресі розглянуть масштабний законопроєкт Грема щодо Росії

Минулого місяця Сенат підтримав законопроєкт Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії. Уже наступного тижня голосування за нього пройде у Палаті представників.

Про це повідомляють Bloomberg та Reuters із посиланням на джерела у Конгресі.

Як відбуватиметься голосування у Палаті представників?

Комітет Палати представників із питань регламенту призначив засідання для розгляду законопроєкту на понеділок, 14 вересня, після обіду.

Якщо комітет, де більшість мають республіканці, схвалить документ, це відкриє шлях до голосування в повному складі Палати представників пізніше цього тижня.

Законопроєкт розглядатимуть за процедурою, для ухвалення якої потрібна проста більшість голосів.

Минулого місяця Сенат проголосував 86 голосами проти 11 за ухвалення закону Грема.

Водночас підтримки республіканців і демократів, яка дозволила законопроєкту пройти через Сенат, може бути недостатньо для його ухвалення Палатою представників.

Деякі законодавці та представники промисловості побоюються, що закон суттєво розширить тарифні повноваження Трампа та призведе до зростання цін на нафту.

Представники роздрібної торгівлі та впливова Торгова палата США виступають проти законопроєкту.

Ми закликаємо Конгрес прибрати з законопроєкту повноваження щодо мит і натомість зосередитися на адресних санкціях, посиленні контролю за обходом санкцій та скоординованій дипломатії з країнами, які купують російські енергоресурси,

– йдеться у проєкті листа до керівництва Палати представників, який бачив Bloomberg.

Що відомо про резонансний законопроєкт Грема?

Документ, автором якого був покійний сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем, передбачає надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати 100-відсоткові мита проти 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу.

Також ідеться про п'ять найбільших країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції.

Найбільшими покупцями російських нафтопродуктів є Китай, Індія та Туреччина.