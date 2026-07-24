Буде великим проривом: яке рішення Трампа може суттєво допомогти Україні

Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у США. Ймовірно, у цей час відбудеться голосування за законопроєкт Ліндсі Грема, який передбачає дорсткі санкції щодо Росії.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що Україні не варто очікувати кардинальних змін у питаннях санкцій чи допомоги. Хоча законопроєкт передбачає 100% мит для країн, які торгують з Росією.

Що зміниться після ухвалення закону

З економічного погляду навряд чи нам варто чекати кардинальних змін. Варто лише пам'ятати, що законопроєкт після його голосування не буде імперативним для американського президента. Він не зобов'яже його ввести ті мита, які передбачає.

Якщо ми уважно подивимося на ті події, які сьогодні розгортаються щодо цього законопроєкту, то зрозуміємо, що всі повноваження, які прописані в ньому, у Трампа і так є,

– наголосив економіст.

Трамп уже вводив незначні санкційні обмеження проти Індії. Була спроба зробити так щодо Китаю, але Пекін відповів аналогічними кроками щодо ринку рідкісноземельних металів. І американці відмовились від ідеї.

Цей законопроєкт надає повноваження американському президенту вводити санкції проти країн, які купують російську нафту. Але у Трампа і так цих повноважень вистачає. Він, активно ними користувався, якщо хотів,

– додав Олег Пендзин.

Нещодавно США ввели проти Канади мита ввели на низку товарів, не маючи рахунку для цього ніяких законодавчих повноважень. Тому, скоріш за все, ми бачимо передвиборчу технологію, яка нічого серйозного Україні не дасть.

"Значно важливіше, щоб американці хоча б формально передбачили в одному з напрямків свого бюджету додаткові гроші для України. Тобто щоб переступили через відмову Трампа надавати будь-яку фінансову допомогу. Якби хоч щось вдалося в цьому напрямку зробити, це був би дуже великий прорив", – підсумував виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

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