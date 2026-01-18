Закон про множинне громадянство набув чинності: паспорти яких країн можна отримати

Із січня 2026 року в Україні набув чинності закон про множинне громадянство. Це означає, що українці зможуть отримувати паспорти інших країн із чітко визначеного переліку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Як працюватиме множинне громадянство в Україні?

Ще у грудні 2023 року Зеленський говорив, що множинне громадянство дозволить не втратити людей, які почали вкорінюватися за кордоном. Тепер закон набув чинності.

16 січня набув сили закон 4502-ІХ, яким в Україні запроваджується інститут множинного громадянства (підданства). Документ передбачає, що громадяни України зможуть набувати громадянство інших держав, перелік яких визначатиме Кабінет Міністрів України. Водночас громадяни таких країн матимуть право на набуття українського громадянства за умови дотримання загальних вимог законодавства та складання передбачених іспитів,

– мовиться в статті.

За спрощеною процедурою паспорт із тризубом зможуть отримати громадяни США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії. Українці зможуть отримати паспорти цих держав, не втрачаючи свого.

Важливо! Журналісти звернули увагу, що майже всі ключові питання стосовно множинного громадянства не врегульовані безпосередньо законом про множинне громадянство, а будуть регулюватися окремими підзаконними актами урядовців. Також Кабмін зможе додати нові країни до цього переліку.

Звісно ж, отримати російський паспорт українці не зможуть, як і росіяни – український.

Громадянство яких іще країн зможуть отримати українці?

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко розповіла в інтерв'ю "Цензору", що попередній список країн, чиї паспорти можуть отримати наші громадяни, не раз обговорювали під час опрацювання законопроєкту.

Це країни Європейського Союзу і країни-члени НАТО, іноді додавались країни G7. (...) З нашої точки зору, це мають бути країни, які підтримують суверенність України, виступають проти цієї війни і Російської Федерації. Законом встановлено, що при формуванні цього списку, Кабінет міністрів має враховувати, що ці країни є членами Європейського Союзу, а також звертати увагу на те, чи підтримували країни санкції, які були введені проти Росії,

– сказала вона.

Навіщо Україні множинне громадянство?