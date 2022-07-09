"Ти в Одесі, а не в Україні": чоловік накинувся на продавця через українську – обурливе відео

В Україні діє закон, за яким сфера обслуговування має бути українською мовою. Та, схоже, що не всім про це відомо.

З початку повномасштабного вторгнення дехто зайняв принципову позицію і перейшов на українську. Але залишились й ті, хто послуговується російською й далі.

До теми Нові норми мовного закону: усі сайти повинні перейти на українську з 16 липня

Випадок в Одесі

Черговий конфліктний випадок через мову трапився в Одесі. Чоловік нагрубіянив продавцеві в магазині за те, що той обслуговував його українською.

При цьому, клієнт представився військовим. Почав обурюватись, що прийшов проплатити рахунок, а його обслуговують українською. На що продавець сказав, що так і має бути, бо він в Україні. А той заявив, що не в Україні, а в Одесі. Запитав у продавця, звідки той. Виявилось, що він з Херсона і наполягав на своєму – буде говорити тільки українською.

В Одесі клієнт вимагав, щоб до нього говорили російською: дивіться відео

Варто зауважити, що чоловіку ніхто не забороняв говорити російською. Натомість він вимагав, щоб його російською обслуговували. І це в українському магазині, де мова сфери послуг має бути державна за законом.

Українською заговорили навіть зірки

Багато зірок після вторгнення росії почали говорити українською мовою, чого раніше не було, або ж траплялося вкрай рідко. Зокрема, кліпмейкер Алан Бадоєв. Чоловік родом із Північної Осетії, але майже все життя прожив в Україні. Нещодавно він перейшов на українську у своєму інстаграмі. Та в інтерв'ю говорить російською, щоб його більше людей почуло не лише в росії, а й в інших російськомовних країнах.

Блогер Олексій Дурнєв також перейшов на українську. Він звертався до російськомовних, які поступово переходять на українську мову. Блогер наголошував, що не варто боятися помилок, з часом вони зникнуть.

А телеведучий та актор Юрій Горбунов ділився історіями про те, як його друзям українська мова допомогла вижити в окупації в Ірпені та на передовій. Окупанти прийшли "звільняти російськомовне населення", вони ненавидять Україну, нашу мову та культуру. Горбунов наголосив, що зараз, як ніколи, важливо назавжди викинути з життя все те, що пов'язує нас з ворогом.

Поки в Одесі дехто хоче говорити російською, окупанти атакують місто ракетами: дивіться відео