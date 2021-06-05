В законе есть классная инициатива – декларация контактов госслужащих с олигархами, олигархами называют людей с активами свыше 2,27 миллиарда гривен и широким влиянием.

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Есть одна проблема – а что делать с теми людьми, у кого состояние больше 2,27 миллиарда, которые влияют на медиа и на власть, но СНБО, ну чисто случайно, забывает их назвать олигархами? Ведь агенты олигархов могут быть и в самом СНБО?

Так вот, чтобы не допустить узурпацию власти новыми олигархами, предлагаю небольшое дополнение:

Декларацию контактов госслужащих подать за последний год, всем без исключения госслужащим – включая всех членов СНБО, президента, главу Офиса президента, министров, народных депутатов, судей, а также связанным с ними лицам. И декларировать надо не только контакты с олигархами, но и контакты со всеми людьми, гражданами Украины и иностранцами, размер активов которых 2,27 миллиарда гривен – по рыночным оценкам.

Особое внимание следует уделить прекращению пользования госслужащими банковскими счетами в банках богачей, разрыву договоров между компаниями, которыми владеют госслужащие и связанные с ними лица – с компаниями богачей.

Чтобы закон не только на прошлое работал, но и на настоящее, и на будущее.

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Также следует задекларировать все контакты с контрабандистами и "ворами в законе". И если люди с активами свыше 2,27 миллиарда, контрабандисты и "воры в законе" посещали какие-либо органы власти и отмечены в журналах учета посетителей за последний год, либо на фото и видео, либо с ними проводились встречи в домах и квартирах, это просто надо предать гласности и объяснить официально причины встреч.

Не надо наказывать кого-то, просто важно показать обществу наличие или отсутствие взаимосвязей. Чтобы раз и навсегда пресечь разговоры, что кого-то приглашали и приглашают для "терок".

Нулевая декларация добропорядочности госслужащих – срок подачи декларации и пояснений – один месяц. И раз в месяц госслужащие и связанные с ними лица обязаны вносить изменения в декларацию контактов с богачами, писать с кем и при каких обстоятельствах встречались. Уверен, что общество такую норму поддержит.

Закон не отменяет защиту прав человека, так что если где-то недостоверно задекларированы контакты, все это можно оспорить.