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      Закон 1076 допоможе замовнику державних послуг обирати екотовари та послуги, – Берзіна

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      Верховна Рада ухвалила закон 1076
      Верховна Рада ухвалила закон 1076 / lexinform.com.ua

      Новий закон про публічні закупівлі допоможе замовнику державних послуг обирати екологічні товари.

      Про це в ефірі 24 каналу заявила експертка UN Environmental з публічних закупівель Світлана Берзіна.

      Це має бути вимога замовника. Чому вони раніше цього не застосовували? По-перше, не було уточнень в законі про закупівлі щодо нецінових критеріїв, не було методичної бази як це робити, не було певних стандартів. І зараз ми в очікуванні закону, який прийнятий. Адже вже напрацьовані певні матеріали, які будуть забезпечувати і допомагати замовнику це робити,
      – пояснила Берзіна.

      За її словами, менше ніж 1% замовників використовують такі критерії як "екологічність" чи "ресурсоефективність" під час замовлення державних послуг. Тобто, Україна недостатньо ефективно використовує вторинну сировину. Лише будівництво доріг із шлаків дозволило б зекономити 17 мільярдів гривень на рік та зберегти навколишнє середовище. Рівень використання вторинної сировини в Україні в два рази нижчий за загальноєвропейські норми, зауважила Світлана Берзіна.

      "Україна має великий потенціал на використання вторинних ресурсів, якщо ми порівняємо, скільки їх використовується при виробництві в будматеріалах, то вийде, що ми суттєво відстаємо від Європи і Азійських країн", – зазначила Берзіна.

      Верховна Рада ухвалила закон 1076, в якому з'явились нові критерії відбору. Законом уточнено, що замовник має враховувати екологічність та ресурсоефективність товарів, робіт та послуг. Також очікується, що після ухвалення цього документу корупції в закупівлях буде набагато менше. Нововведення почнуть впроваджуватися за пів року після опублікування.

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      Теги: Новини України Законодавство Екологія
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