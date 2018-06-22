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Юрій Бутусов

Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО

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Важные пункты закона о нацбезопасности Украины
Важные пункты закона о нацбезопасности Украины / Цензор.НЕТ

Принят закон исторического значения – "О национальной безопасности".

Вот шесть его самых важных пунктов, которые вызывали до последнего момента вопросы у миссии НАТО в Украине:

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1. Статья 4, часть 3:

Прозрачность предполагает полное раскрытие финансовой информации о функционировании сектора безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов с учетом требований закона Украины "О государственной тайне.

То есть теперь надо детально показывать как в США расходы бюджета, с обоснованием зачем и куда силовики собираются тратить деньги, на какие конкретно проекты и цели. Сейчас такого проектного контроля парламент вообще не имеет. Силовики пишут названия проектов, статьи расходов, детально никто их проконтролировать не может.

2. Статья 6 часть 2: создается новый комитет Верховной Рады по контролю за деятельностью правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов. Как в Конгрессе США комитет по разведке. Это для усиления гражданского контроля. Комитет должен быть создан в течение шести месяцев то есть начнет действовать еще до выборов. Наши западные союзники считают, что усиление гражданского контроля за спецслужбами позволит провести выборы в рамках закона и без вмешательства государства.

3. Статья 14 часть 3: в особый период президент может создать Ставку Главнокомандующего для обороны государства. Ранее Ставка создавалась только после объявления войны.

4. Статья 16 часть 3 пункт 2: Главнокомандующий ВСУ назначается на должность по представлению министра обороны Украины и увольняется с должности президентом Украины. Наконец отменено абсурдное положение, когда президент предлагает министра, а командующего ВСУ-начальника Генштаба назначает сам без всякого министра. Это привело к тому, что в армии по сути три вертикали управления президент и его советники, Главнокомандующий ВСУ-начальник Генштаба, министр обороны. НАТО предлагало и увольнять Главнокомандующего ВСУ по представлению министра, это был бы системный и логичный шаг, но президент Порошенко наотрез отказался уступать свои полномочия по увольнению командующего армией, аргументируя сложной политической обстановкой. Аргументы были натовцами поняты и приняты. Странно, конечно, министр политическая фигура, он за все отвечает в армии, но уволить подчиненного не может, и между вертикалями МО и ГШ частые конфликты. Но изменения произошли очень значимые. Думаю, через пару лет этот вопрос надо будет доработать и подчинить главнокомандующего министру обороны и в части увольнения также.

5. Статья 19 часть 1: СБУ по закону потеряла полномочия в сфере борьбы с коррупцией. Теперь надо вносить срочно правки в нормативную базу и приводить в соответствие. Объем полномочий главка "К" заметно сокращается.

6. Статья 19 часть 2: СБУ подконтрольна Верховной Раде. А раньше такой контроль вообще не был предусмотрен.

Эти правки были предметом особого внимания наших партнеров, и были предметом специальных консультаций НАТО с комитетом Верховной Рады по обороне и безопасности.

Закон о национальной безопасности пример хорошей работы и координации между президентом, органами исполнительной власти, парламентом, СНБО, миссией НАТО. Это закон определяет архитектуру органов безопасности и обороны страны, их ответственность и систему взаимодействия. Закон определяет, что цель Украины членство в НАТО и Евросоюзе. Над законом работало все руководство Украины и миссия НАТО, наши западные союзники высоко оценивают значение закона. Украина создает контур безопасности, создает государственные институты.

Читайте подробнее: (Не)публичный контроль и стандарты НАТО: что стоит знать о новом законе о нацбезопасности

Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини України Публікації Новини політики Війна на Донбасі СБУ Законодавство Законопроект Збройні Сили України РНБО Реформи Корупція
Джерело: Юрий Бутусов
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