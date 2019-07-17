Закон цього не передбачає, – Парубій відповів Зеленському щодо позачергово засідання Ради

Спікер парламенту каже, що не може, згідно з законом скликати позачергове засідання, проте може зібрати депутатів в рамках позачергової сесії Ради. Окрім того, Парубій попросив Зеленського привести свого листа до Верховної Ради, як того вимагає закон.

Про це Андрій Парубій написав на своїй Facebook-сторінці.

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Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено законом,

– пояснив глава парламенту.

За його словами, регламент Верховної Ради передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії парламенту.

"Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України 8 скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента позачергову сесію Верховної Ради", – пояснив Парубій.





Лист Парубія, адресований Зеленському/ фото з соцмереж

Також він зазначив, що вже звернувся до глави держави із проханням привезти, адресованого йому листа у стіни парламенту.

Зазначимо, що в Офісі Президента вже декілька днів говорять про те, що хочуть позачергово зібрати народних депутатів під куполом Ради. Зокрема, 17 липня президент Зеленський написав листа, адресованого главі парламенту Андрію Парубію з таким проханням.

Так, глава держави вимагає від парламентарів ухвалити 3 законопроекти:

"Про розвантаження суддів Антикорупційного суду, що дозволить суду запрацювати"; "Про незаконне збагачення", "Про відстрочення штрафних санкцій для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі на єврономерах".

Чому такий поспіх? Бо Антикорупційний суд має запрацювати з 5 вересня, а новий парламент зможе провести своє перше засідання до 9 вересня. Щоб суд зміг нормально розпочати роботу, парламентарям слід проголосувати за перші 2 законопроекти.

Третій стосується штрафів стосовно власників автомобілів на єврономерах. Так, пільговий період, протягом якого власників "євроблях" не штрафуватимуть, закінчиться уже 22 серпня. Це може призвести до конфліктів на дорогах, коли поліція почне застосувати санкції і вилучати авто. Тому в ОП просять Раду знову відтермінувати штрафи, бо в іншому разі доведеться скликати нараду з МВС, Нацполіцією й Мінінфраструктури, аби шукати інший механізм вирішення проблеми.