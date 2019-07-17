САП та НАБУ закликали Раду ухвалити зміни до закону про Антикорупційний суд

САП та НАБУ виступили з підтримкою ініціативи президента України про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд. Законопроект передбачає, що ВАС розглядатиме лише справи, розслідувані детективами НАБУ та прокурорами САП.

Верховна Рада України повинна підтримати цю ініціативу та якнайшвидше ухвалити відповідний законопроект, йдеться у спільній заяві НАБУ та САП.

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Правоохоронці певні, що коли цього не станеться, усі зусилля зі створення Антикорупційного суду виявляться марними. Натомість у корупціонерів зростуть шанси уникнути законного покарання.

Нині до Вищого антикорупційного суду мають скеровуватись усі справи, пов'язані з корупцією – від найнижчого рівня до топ-посадовців. Нині загальна їх сума оцінюється у 3 тисячі 500 кримінальних проваджень. Коли їх кількість почне зростати, це може заблокувати роботу суду.

На розгляд справ НАБУ та САП, що стосуються топ-корупції, припадає лише 5%. Відтак через надмірну навантаженість суддів вони не зможуть швидко ухвалювати рішення у важливих справах.

Що відомо про роботу ВАС та ініціативу Зеленського?Вищий актикорупційний суд України розпочне свою роботу з 5 вересня 2019 року. Він розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою чи службовим становищем, декларуванням недостовірної інформації.



Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, який передбачає, щоб ВАС розглядав лише справи, досудове розслідування у яких вели детективи НАБУ, а закінчували прокурори САП. На думку глави держави, це дозволить розвантажити роботу суду.