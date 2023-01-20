Росія офіційно зареєструвала ПВК "Вагнера": у британській розвідці пояснили, чому це незаконно

В Єдиному державному реєстрі Росії зареєстрували ПВК "Вагнера" як юридичну особу. Вороже угрупування заявило про свою основну діяльність як "консультування з питань управління".

Однак про бойові заслуги не згадувалося. Про це заявили у британській розвідці.

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Чому незаконна діяльність "вагнерівців"

Поки незрозуміло, якою мірою структура "ПВК Центр Вагнера" використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю "Вагнера",

– зазначили розвідники.

Експерти заявили, що приватні військові компанії залишаються незаконними в Росії, попри тривалу дискусію щодо реформування законодавства.

Власник "Вагнера" Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями.

"Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин зізнався на підставі "Вагнера" лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року він відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі", – розповіли у розвідці.

Згідно з даними британської розвідки, у ПВК "Вагнера" на сьогодні входить до 50 тисяч бійців в Україні і група стала ключовим компонентом української кампанії.

Реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина та ще більше легітимізувати все більш резонансну організацію,

– додали експерти.

Найкращі фахівці "Вагнера" зазнають колосальних втрат

Нещодавно речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що найгарячішою точкою Бахмутського фронту зараз є Соледар. Відбуваються жорсткі бої, ворог сконцентрував найкращі свої підрозділи організованого злочинного угруповання "Вагнера" за підтримки регулярних збройних сил Росії.

Як стало відомо, на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" зосередила найкращих своїх фахівців. Як правило, це не колишні в'язні, а спецпризначенців різних силових структур, з яких формували компанію. Однак, всі околиці закидані вбитими тілами ворогів.