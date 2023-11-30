До Конгресу внесли законопроєкт щодо конфіскації активів російських олігархів

До Конгресу США внесли законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення фонду України. Він передбачає замороження активів російських олігархів.

Текст документа оприлюднений на офіційному сайті сенатора Шелдона Вайтхауса. Законопроєкт дозволить Міністерству юстиції США через чинні процедури адміністративної конфіскації швидше заарештовувати цінні активи російських олігархів, які потрапили під санкції.

Дивіться також "Сподіваюсь, найближчим часом": спікер Джонсон назвав умову схвалення допомоги Україні від США

Путін та його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, коли купують суперяхти, безцінні витвори мистецтва та інші дорогоцінні активи в країнах, де існує право. Ми маємо закрити доступ до притулків багатств олігархів і покарати тих, хто підтримує Путіна,

– наголосив сенатор Вайтхаус.

Що передбачає документ

Законопроєкт має скасувати обмеження в 500 тисяч доларів на адміністративну конфіскацію активів, які належать російським олігархам та іншим особам, які допомагають російському уряду, порушуючи закони Сполучених Штатів.

Документ також уточнює повноваження Мін'юсту США щодо переказу коштів, гарантуючи, що американський уряд зможе переказувати Україні всі кошти, отримані внаслідок конфіскації активів російських олігархів.

Україна очікує, що Конгрес схвалить законопроєкт

Також про те, що законопроєкт про арешт активів Росії внесено до американського Конгресу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ще один крок до конфіскації заморожених російських активів на користь України! До американського Конгресу внесено законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Серед його співавторів як демократи, так і республіканці,

– зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, законопроєкт дасть Міністерству юстиції США необхідні інструменти для того, щоб швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів.

Він додав, що доходи від цих активів будуть передаватися Україні для нашої стійкості та відновлення. І висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення цієї ініціативи.

"Працюємо над тим, щоб усі заморожені на Заході російські гроші, зокрема суверенні активи, були конфісковані на користь України", – підсумував прем'єр.

Головне про конфіскацію російських активів