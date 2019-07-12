Законопроект про люстрацію: у Зеленського спростували авторство Портнова

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук спростував інформацію про те, що ініційований Володимиром Зеленським законопроект про люстрацію був написаний одіозним заступником глави Адміністрації Януковича Андрієм Портновим.

Стефанчук в ефірі ток-шоу "Право на владу" порадив спочатку ознайомитися з текстом законопроекту, а вже потім проводити паралелі із тим, що написав напередодні Портнов.

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Друзі, розробив короткий законопроект про зміну закону про люстрацію — забороняється обіймати будь-які державні посади особам, призначеним в період правління попереднього політичного режиму з 22 лютого 2014 року по 20 травня 2019 го,

– написав Портнов ще 4 липня на своєму Telegram-каналі та опублікував текст законопроекту.

Ви ще не бачили тексту закону, що вніс президент до Верховної Ради, а вже проводите паралелі,

– сказав Стефанчук на слова телеведучого Сергія Іванова про те, що Портнов напередодні публікував текст подібного за змістом законопроекту.

Що передбачає законопроект Зеленського про люстрацію?Згідно з текстом документу, дія закону про люстрацію пошириться на президента, народних депутатів, прем'єр-міністра, голів відомств, віцепрем'єрів та інших топ-чиновників, що обіймали посади в період з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.



При цьому законопроект передбачає виняток для тих, хто звільнилися з цих посад за власним бажанням.