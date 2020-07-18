Законопроєкт Бужанського: про що він насправді?
Оскільки законопроєкт Бужанського ніхто не читав, як і сам автор, я змушена розтлумачити простими словами, що там написано.
По суті, це технічна правка до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Правки Бужанського
Правка полягає в тому, що представники корінних народів та нацменшин, які розпочали своє навчання мовою відповідного корінного народу чи відповідної національної меншини до 1 вересня 2018 р. продовжують це навчання на тих умовах, на яких розпочали. Але в них постійно буде нарощуватись кількість предметів українською. Діятиме ця норма до 2023 року.
Всі, хто починає навчання після набрання чинності закону про державну мову вчаться українською.
Тобто, якщо дитина пішла до школи з румунською мовою навчання у 2015 році, то вона зможе довчитись румунською мовою до 2023 року з постійним збільшенням дисциплін, що викладаються українською.
Всі, хто розпочинає навчання після 2019 року навчатиметься державною мовою.
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Таким чином відновлено принцип згідно якого закон не має зворотної сили, а поширюється лише на ті відносини, які виникли після набуття чинності законом.
Чому цим законопроєктом, який просто усунув прогалину в законі про державну мову, тепер лякають українців – не знаю.