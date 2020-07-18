Оскільки законопроєкт Бужанського ніхто не читав, як і сам автор, я змушена розтлумачити простими словами, що там написано.

По суті, це технічна правка до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Цікаво: Збережімо закон про мову: чому просто розмовляти українською замало

Правки Бужанського

Правка полягає в тому, що представники корінних народів та нацменшин, які розпочали своє навчання мовою відповідного корінного народу чи відповідної національної меншини до 1 вересня 2018 р. продовжують це навчання на тих умовах, на яких розпочали. Але в них постійно буде нарощуватись кількість предметів українською. Діятиме ця норма до 2023 року.

Всі, хто починає навчання після набрання чинності закону про державну мову вчаться українською.