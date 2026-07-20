Його повністю змінили: політичний експерт спрогнозував долю законопроєкту Ліндсі Грема

Законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії, ймовірно, ухвалять у Конгресі. Однак проблема в тому, що сам документ сильно змінили.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький. За його словами, в межах законопроєкту пропонують накладати санкції на країни, які імпортують російські енергоресурси. Це вдарить по Китаю, Індії та інших партнерах країни-агресорки. Але є нюанс.

Що не так із законопроєктом?

Як наголосив Городницький, від самого законопроєкту, співавтором якого був покійний Грем, залишилося не так і багато. Якщо раніше йшлося про 500% мита за купівлю російських енергоресурсів, то зараз йдеться лише про 100%.

Також в законопроєкті вводять багато різних запобіжників. Все зводиться до того, що Трамп одноосібно зможе вирішувати, проти кого впроваджувати санкції, а проти кого – ні.

Тобто Трамп зможе їх запровадити, потім відтермінувати або взагалі скасувати. Ми вже бачили, як він вводив санкції проти російського "Лукойла". Це були гарні новини, але потім він кілька разів їх відтерміновував. Фактично вони зараз не діють,

– сказав Городницький.

Як змінився законопроєкт Грема щодо санкцій проти Росії: дивіться відео 24 Каналу

Трамп публічно говорить за цей законопроєкт. Але всі ці заяви – лише для того, аби підняти його рейтинг. Не варто очікувати на якийсь проривний результат.

Законопроєкт переформатували просто до коріння. І гіпотетично він може бути прийнятим. Залишається лише очікувати, на кого запровадять санкції та в якому форматі. І знову-таки може далі піти відтермінування,

– зауважив Городницький.

Додамо, при цьому засновниця та директорка ГО Razom We Stand Світлана Романко зауважила, що наслідки від законопроєкту все одно будуть відчутними для Росії. Важливо, щоб його ухвалили в Конгресі США.