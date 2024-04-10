Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо чоловіка не було вдома, – ЗМІ

У нових нормах законопроєкт про посилення мобілізації 10449 пропонується вважати повістку врученою навіть у випадку, якщо особа не перебувала вдома. Це дозволить суду накладати обмеження у випадку, якщо особа не з'явилася в ТЦК самостійно, або ж її не можуть знайти правоохоронці.

Зазначимо, що відповідні норми не є остаточними, адже наразі Верховна Рада лише взялася за розгляд поправок. У кінцевому варіанті деякі положення законопроєкту можуть змінитися.

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Заходи впливу

Законопроєкт 10449 у фінальній редакції доповнили новою статтею 27 "Заходи впливу". Так. якщо особа не виконує обов'язки під час мобілізації, керівник ТЦК має право звернутися до поліції, аби ті затримали та доставили такого громадянина до військкомату.

Якщо ж особу неможливо здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом – тобто вимогу.

Таким чином, згідно з пропонованими нормами днем вручення вимоги вважатиметься:

день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

Якщо ж громадянин протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав обов'язку, то ТЦК звертається до суду. Останній вже може накласти обмеження на право керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання вимоги.

Новий текст законопроєкту

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки й оборони ввечері 9 квітня завершив роботу над правками до законопроєкту про мобілізацію. Того таки вечора текст документа з'явився у мережі. Це остаточна версія, яку внесли на голосування до парламенту.

Однак, з 10 квітня триватиме розгляд законопроєкту у парламенті. Тобто, у кінцевому варіанті він ще може змінитися. Тобто Комітет пропонує правки, а вже нардепи вирішують, чи з'являться вони в остаточній версії закону. Як зазначив Ярослав Железняк, в четвер почнеться розгляд врахованих правок Комітетом.

Комітет ВР загалом опрацював 31 правку, а всі інші були відхилені. Тому народні депутати розглядатимуть кожну правку окремо.