Це лише "квіточки": навколо закону про олігархів розгорнулася боротьба

Продовжу полеміку щодо закону про олігархів. Сама по собі ідея оригінальна. Я не пригадую подібних прецедентів. Далі читайте росйською.

Конечно же, в самом посыле, и в некоторых новациях (если верить "утечкам") есть немало популизма, и политические интересы Президента Зеленского. Медийное и политическое ослабление олигархов отвечает общественным интересам, но, естественно, сыграет и в пользу главы государства.

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К тому же, он таким образом демонстрирует свою антиэлитность, что нравилось его сторонникам в 2019 году, и будет нравиться сейчас (возможно, и не только сторонникам Зеленского).

Очевидно, что олигархи от таких предложений не в восторге. И вот теперь вопрос: а как они будут сопротивляться их практической реализации?

Предполагаю три основных линии сопротивления:

Дискредитация самой идеи законопроекта об олигархах (через критику и самой идеи, и основных положений законопроекта). Задача-минимум – правовое выхолащивание и ослабление наиболее радикальных предложений этого законопроекта (через его "доработку" в парламенте).

На данный момент это касается прежде всего его медийного блока. То есть задача в том, чтобы добиться принятия закона в таком виде, чтобы он не представлял особой угрозы для олигархов, не работал на практике (как не работают сейчас многие конституционные и правовые нормы).

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Стремление завалить этот законопроект при голосовании в парламенте. Оспаривание этого закона, если он будет принят, в Конституционном суде и в Европейском суде прав человека, а также давление через западных партнеров (через критику о нарушении принципов прав собственности и свободного рынка, наступления на свободу слова, политического давления на масс-медиа).

Борьба вокруг этого законопроекта (и публичная и подковерная) уже началась. И это только "цветочки".