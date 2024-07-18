Арахамія відреагував на скандальний законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах

Сьогодні, 18 липня, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11340. Голова фракції "Слуга народу" вже прокоментував таке рішення.

Член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія вирішив пояснити декілька "ключових позицій" стосовно вищезгаданого законопроєкту.

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Що сказав Арахамія про скандальний законопроєкт

Як пояснив посадовець, депутати взагалі не порушували питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan.

За його словами, сьогодні розглядали урядову версію, оскільки саме уряд визначений перемовником з Європейським Союзом у цьому питанні. Зокрема, після ухвалення законопроєкту у першому читанні вже є перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, які мають цим механізмом користуватись.

Арахамія наголосив, що угода зі слідством – це право прокуратури, а не обов’язок. Тому, він сподівається, що ні в кого не виникне сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка.

Фінальна версія законопроєкту все одно буде проходити "залік" від міжнародників. Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право та можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій,

– заявив голова фракції "слуг".

Він також висловив переконання у тому, що до другого читання документ допрацюють, як це, за його словами, було і раніше у подібних ситуаціях.

Раніше повідомлялося, що вищезгаданий законопроєкт дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам укладати угоди зі слідством та сплачувати штраф за правопорушення. Він отримав підтримку 231 депутата. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.