Експерти прогнозують значне збільшення частки Африки у світовому населенні – і з цим неминуче пов'язане розширення міст: чимало з тих, що вже існують на континенті, вже стають більшими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які африканські країни планують створити мегаполіс?

Африканські міста швидко розширюються, і особливо густонаселеною стає 600-кілометрова ділянка між Абіджаном, колишньою столицею Кот-д'Івуару, та Лагосом, що у Нігерії. І населення там зростає настільки стрімко, що вважається, ніби до 2100 року узбережжя стане найбільш густозаселеним поселенням на землі, і населення там складатиме до 500 мільйонів людей.

Цей район, який відомий під назвою "Абіджан-Лагоський коридор", є важливим фактором економічного розвитку регіону, і він простягається аж через 5 країн: Кот-д'Івуар, Гану, Того, Бенін та Нігерію.

Навіть попри те, що території фізично все ще не об'єднані забудовами, коридор переживає дуже стрімку урбанізацію та економічну інтеграцію. Експерти вважають, що вже до 2035 року чисельність населення там може становити 50 мільйонів.

Ключовий фактор розширення – це заплановане будівництво автомагістралі Абіджан-Лагос: шестисмугової дороги, що може покращити торгівлю та подорожі. Дорога з'єднає Абіджан, Аккру, Ломе, Такораді, Котону, Порто-Ново та Лагос.

Вже до 2050 року за оцінками в цих районах проживатиме близько 173 мільйонів містян.

Цей проєкт давно назрів, і ми в AIF просуваємо його вперед, щоб забезпечити своєчасне завершення періоду реалізації,

– поділився старший директор Африканського інвестиційного форуму Чінело Аноху.

Запуск проєкту мають провести вже за 2 – 3 роки, але за цей час потрібно виконати ще багато роботи. У 2024 році початок будівництва запланували на 2026 рік, з планом завершити роботи до 2030.

