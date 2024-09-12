Хей-он-Вай розташований в Уельсі. На постійній основі там мешкають близько 2000 людей. Окрім того, там є близько 30 магазинів. Цікаво, що більшість з них спеціалізуються на продажу стародруків, а також – рідкісних новин, за якими полюють букіністи з різних куточків світу.

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Чому Хей-он-Вай – любов з першого погляду

Туристи, які побували у Хей-он-Вай, зауважують, що ніколи не бачили нічого прекраснішого. Крихітне містечко має відразу два замки. Коли їх оглянули, варто прогулятися атмосферними місцевими вуличками. А потім – засісти з друзями у пабі. Місцеві заклади мають особливу атмосферу та пропонують 1000 й 1 вид пива.



Хей-он-Вай телепортує туристів у минуле / Getty images

Окрім того, туристів закликають скуштувати шматочок лимонної поленти у ретро-кафе. Зауважують, що це – місцевий смаколик, який нікого не залишає байдужим.

Туристи діляться захопленими відгуками у мережі. Зауважують, що побувати у Хей-он-Вай – як телепортуватися на сто років у минуле.

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