Українці можуть вільно в'їжджати на територію Італії й, відповідно до Шенгенської угоди, перебувати там 90 днів (зі 180). Наразі є такі варіанти, як туди добратися: з автобусним туром (з наших міст), літаком з Польщі або іншої країни ЄС, самостійно (рейсовим автобусом або автомобілем). Скільки грошей потрібно взяти з собою, розповідає Закордон 24.

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Скільки коштує відвідати Рим у 2024

Ніч у готелі Риму стартує від 70 – 100 євро. Можна знайти й варіант за 50 євро, водночас розраховувати на особливий комфорт тоді не варто. Один раз поїсти у ресторані коштуватиме 20 – 25 євро. Купити джелато – 5 євро. Келих просеко – 7 – 10 євро. Кава – від 2,5 євро. Екскурсія – 30 євро. Поїздка у громадському транспорті –від 2 євро.



Рим – доволі дороге місто / Unsplash

Тим часом тур до Риму коштуватиме всередньому 300 – 500 євро. Майже всі туроператори організовують мандрівки туди.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.