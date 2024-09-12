На Балі можуть заборонити будівництво нових готелів

Мораторій є частиною спроб уряду реформувати туризм на Балі, одній з головних визначних пам'яток Індонезії, щоб спробувати підвищити якість і робочі місця, зберігаючи культуру корінного населення острова.

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Запропонований мораторій має вплинути на будівництво нових вілл і нічних клубів в окремих районах острова. Наразі тривають дискусії щодо термінів запровадження мораторію, причому деякі чиновники вказують, що мораторій може тривати до 10 років.

Я запропонував центральному уряду ввести мораторій у чотирьох пожвавлених районах Балі, націлюючись на надмірну забудову в комерційних цілях, таких як готелі, вілли та пляжні клуби,

– заявив тимчасовий губернатор Балі Санг Маде Махендра Джая.

Мораторій – це спроба острова реформувати туризм, зберігаючи якість і робочі місця, але піклуючись про культуру корінних народів острова. При цьому заявили, що мораторій може розтягнутися на 10 років.

Зараз на Балі проживає близько 200 000 іноземців, що сприяє таким проблемам, як злочинність, надмірна забудова та конкуренція за роботу.

До слова, торік на Балі був 541 готель, за даними, порівняно з 507 у 2019 році.