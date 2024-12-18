Мовиться про Кельн у Німеччині. Там проводиться один з найкращих та найстаріших різдвяних ярмарків у країні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому в Кельні ідеально зустрічати Різдво

Жителі Кельна вкладають всю душу у різдвяні заходи, й вони виходять у них неймовірно атмосферними.

Один з найпопулярніших різдвяних ярмарків розміщений біля Кельнського собору та головної ялинки міста. 150 будиночків з червоними дахами допоможуть вам знайти все, що завгодно. Найкраще приходити туди ввечері, коли запалюють гірлянди та лампи.

Однак найголовніший скарб розташовний біля ратуші. Там працює різдвяний ринок "Зимова казка Хайнцеля", який особливий завдяки не лише завдяки декораціям, а й своїй історії.

Це один з найпопулярніших та найстаріших ярмарків Європи. Також там можна побачити багато гномів, які є великою частиною традиційного місцевого фольклору. За легендами, вони допомагали виконувати домашню роботу жителям Кельна.

Гноми сидять на дахах, катаються на підйомниках над маленькими провулками, танцюють і малюють на кіосках.



Старий різдвяний ярмарок у Кельні / Unsplash

Загалом у Кельні дуже багато тематичних різдвяних ринків. Але якщо коротко описати канікули у цьому місті, то це: каруселі, ковзани, ароматний глінтвейн, гарячий шоколад, смачнюща їжа, оригінальні сувеніри та будиночки, схожі на пряникові.

Довідка. З переліком усіх різдвяних ярмарків у Кельні ви можете ознайомитися за посиланням.

Не просто так Кельн щороку входить у всі різдвяні топи. Опинившись там в цей святковий період, ви однозначно відчуватимете себе героєм зимової казки.