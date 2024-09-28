Дівчина, яка підписана в інстаграмі як Sage VanAlstine, розповіла, що її дуже часто порівнюють з Емілі Купер –героїнею культового серіалу. Вона – теж американка, яка переїхала до Парижа, аби працювати у сфері маркетингу.

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Чому дівчині не сподобалося у Terra Nera

Sage VanAlstine зауважила, що забронювала столик у Terra Nera на 21:00. Компанію для посиденьок там їй стала найкраща подруга. Дівчата сподівалися мати чудовий вечір, однак щось пішло не так.

Якщо ви дивилися "Емілі в Парижі", ви точно знаєте, наскільки важливим є цей ресторан, і я насправді справжня американка, яка живе в Парижі та працює у сфері маркетингу в соціальних мережах,

– заявила Sage VanAlstine.

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Неприємності почалися вже біля входу. Там зібрався цілий натовп туристів, які намагалися зробити фото та відео. Окрім того, у залі було ніде яблуку впасти від туристів.

Головним розчаруванням Sage VanAlstine стало те, що там подають не французьку кухню, а італійську. Зрештою, дівчата замовили салат капрезе, а також – пасту з баклажанами і томатами. Пили подруги популярний французький коктейль кір-рояль зі смородинового лікеру і шампанського. Вечеря була доволі непоганою, однак коштувала задорого – 70 євро.