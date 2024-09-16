Тому місцева влада вживає заходів, щоб покращити ситуацію. Серед них – фінансові стимули для сімей, які вирішать переїхати туди. Які умови переїзду пропонують і чому варто переїхати в містечко Гломмерстреск – далі у матеріалі!

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Село у Лапландії заплатить сім'ям з дітьми за переїзд

Glommersträsk у Лапландії є притулком для любителів природи та спорту просто неба. Але в останні десятиліття його населення різко скоротилося, особливо мало дітей шкільного віку.

У 1950-х роках населення цього району становило приблизно 1 000 осіб, але сучасні оцінки показують, що воно різко скоротилося до 200 мешканців. Особливо гострою стала ситуація з дітьми шкільного віку: у місцевій початковій школі навчається лише 23 дитини. Таке значне зменшення кількості учнів викликало занепокоєння щодо можливого закриття школи. Якщо це станеться, учні будуть змушені долати майже 40 кілометрів щодня, щоб відвідувати найближчу школу в Арвідсьяурі.

У 2009 році середня школа в селі вже закрила свої двері через значне скорочення кількості учнів, яка впала до 18. У відповідь на це місцева влада та лідери громади почали шукати інноваційні рішення, спрямовані на відродження району. Серед цих зусиль – реалізація схеми повторного заселення, стратегії, яка була успішною в різних європейських країнах, в тому числі в Італії та Іспанії.

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