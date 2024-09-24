Цікаво, що це вже другий такий інцидент за останній місяць. Нещодавно мандрівник Дункан Робертс заявив, що щось невідоме з силою вдарило його човен. Тепер схожим досвідом поділився досвідчений гід Джефф Поттс, а також – його син Кріс, інформує The Mirror.

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Що розповів Джесс

Джефф Поттс та Кріс вирушили у звичну для себе подорож озером Лох-Несс. Варто зауважити, що батько й син досліджують його упродовж багатьох років.

Спершу все тривало як зазвичай. Однак згодом чоловіки відчули сильні удари. Вони були настільки потужними, що весло мало не випало з рук.

Ми з сином відчули сильний удар знизу, і це було не схоже на зіткнення зі звичайною колодою. Вода в Лох-Нессе настільки темна, що практично нічого не видно, але відчуття було дивним, немов нас зачепило щось величезне,

– розповів Джесс.



Мандрівники розповіли про зустріч з чудовиськом / Jam Press

Вчені припускають, що, можливо, світ стоїть на порозі нового етапу досліджень Лох-Несського чудовиська. З'являється все більше доказів "за".