Відповідну заборону запропонував сенатор та член партії "Meridione Nazionale" Альфонсо Сенаторе. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Bild.

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Де можуть ввести заборону на поцілунки в Італії

Альфонсо Сенаторе закликає заборонити поцілунки та обійми на людях в центрі містечка Кава-де-Тіррені в регіоні Кампанія, що поблизу Неаполя.

Для "порушників" політик пропонує запровадили штраф у розмірі 500 євро.

Він обґрунтовує запропоновану ним заборону тим, що пестощі недоречні в історичному центрі міста з населенням 50 тисяч мешканців.

Також він вважає, що ця заборона нібито несе "виховну місію" для формування світогляду дітей.

Цікавий факт. В італійському містечку Еболі, яке розташоване за 40 кілометрів від вищезгаданого Кава-де-Тіррені, діють схожі правила. Там за поцілунки в машині загрожує штраф у розмірі 500 євро.

Також нагадаємо, що у жовтні відомий аеропорт Данідін у Новій Зеландії ввів заборону на довгі обійми в приміщенні, закликаючи людей прощатися на автостоянці. У багатьох це викликало обурення.

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