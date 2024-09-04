Компанія вже опублікувала офіційне повідомлення про це. Перший рейс із Варшави на Канарські острови заплановано на 27 листопада.

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LOT запускає прямі рейси на Канарські острови

З аеропорту Шопена у Варшаві можна буде відлетіти на острів Тенерифе.

LOT запускає прямі рейси в аеропорт Тенерифе Reina Sofia (TFS). Перший рейс заплановано на 27 листопада 2024 року,

– повідомляє компанія.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень – щосереди, п'ятниці та неділі. З Варшави на Канарські острови літак вилітатиме о 7:50, а з Тенерифе – о 13:55 за місцевим часом. Політ триватиме близько 6 годин.

Квитки доступні за ціною від 660 злотих (154 євро) за політ в один бік. Квитки можна придбати на офіційному сайті LOT.



Мальовничий острів Тенерифе / Фото Unsplash

Зауважимо, Тенерифе, найбільший острів Канарського архіпелагу, є його "візитною карткою". Завдяки унікальному клімату, його часто називають "островом вічної весни", адже тут ідеальні умови для відпочинку круглий рік.