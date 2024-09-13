8 вересня було зафіксовано значний викид корональної маси, а до 12 вересня вона досягла Землі, що призвело до полярного сяйва, яке можна було спостерігати в кількох країнах. Де саме помітили це природне явище і як це було – далі у матеріалі!

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Що таке полярне сяйво? Полярне сяйво – це світіння, яке виникає у верхніх шарах земної атмосфери. Це явище є результатом зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем планети. Воно поділяється на два різних типи: північне сяйво, відоме як полярне сяйво, і південне сяйво, яке називають полярним сяйвом. Це видовище освітлює небо яскравими відтінками зеленого, рожевого, фіолетового та синього кольорів, пропонуючи незабутні враження тим, кому пощастило стати його свідком. Воно поділяється на два різних типи: північне сяйво, відоме як полярне сяйво, і південне сяйво, яке називають полярним сяйвом. Це видовище освітлює небо яскравими відтінками зеленого, рожевого, фіолетового та синього кольорів, пропонуючи незабутні враження тим, кому пощастило стати його свідком.

Магнітна буря накрила Землю, спричинивши полярне сяйво

12 вересня жителі Канади, Сполучених Штатів та багатьох європейських країн вийшли в соціальні мережі, щоб поділитися знімками дивовижного сяйва в небі.



Полярне сяйво було видно у Канаді / Фото Garry Walker, SpaceWeather

Як повідомляється, сонячна активність досягла високого рівня за останні 36 годин. Цей підйом збігся з появою кількох значних сонячних спалахів.

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Два викиди корональної маси все ще прямують на траєкторії Землі, потенційне зіткнення очікується 13 та 14 вересня.



Полярне сяйво накрило Землю 12 вересня / Фото Meteo Express

Метеорологи прогнозують, що сонячна активність збережеться на помірному та високому рівнях, з можливістю помірних та сильних спалахів найближчими днями.