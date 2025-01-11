Моранді помер у віці 85 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Знайшли без ознак життя у власному будинку: у Польщі помер 24-річний футболіст

Що відомо про Моранді

За словами Антоніо Рінальдіс, який є співавтором книги про життя Мауро Моранді на острові, причиною смерті італійського Робінзона Крузо став крововилив у мозок.

Моранді народився 12 лютого 1939 року в Модені, у сім'ї шкільного доглядача та чемпіона з художньої гімнастики. Він був вчителем фізичної культури та мав трьох дочок.

Чому Моранді обрав життя на острові

Італійський Робінзон Крузо свідомо вибрав життя на самоті. У 1989 році він потрапив на острів Буделлі, що біля північного узбережжя Сардинії, та зачарувався його первозданною красою. Він оселився на острові та жив там до 2021 року, доки його примусово не виселили.

Це відбулося у зв'язку з тим, що у 2016 році після судових процесів Буделлі перейшов у державну власність та став частиною національного парку архіпелагу Ла-Маддалена. За рішенням влади, Моранді більше не міг перебувати на острові через можливі медичні ризики та невідповідність його хатини будівельним нормам.

Після смерті одна з шанувальниць італійського Робінзона Крузо написала: "Щасливої подорожі. Тепер ніхто не зможе прогнати тебе з твого улюбленого острова".

Чоловік жив у покинутій будівлі часів Другої світової війни, створював скульптури з гілок, готував їжу на газовій плиті та читав книги, які привозив із найближчого міста Ла-Маддалена.

У нього також були телефон та планшет, які він заряджав з допомогою автомобільних акумуляторів. Окрім цього, чоловік використовував сонячну енергію. У своїх спогадах Моранді розповів, що саме на острові знайшов гармонію.

Це було просте, але наповнене радістю життя,

– каже чоловік.

Він охороняв унікальну екосистему Буделлі та доглядав його. Зокрема, прибирав сміття, підтримував туристичні стежки та розповідав відвідувачам про піщану пляжну лінію острова.