Моторошне відео опублікував Національний парк і заповідник Лейк Клар, розташований на Алясці. Саме там не пощастило заснути мандрівникові.

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Що сталося з мандрівником

Турист заснув у своєму наметі, не підозрюючи нічого поганого. Аж раптом серед ночі він прокинувся від дивного відчуття. Здавалося, що по тілу щось повзе. На жаль, це виявилося правдою. У намет залізли десятки сінокосців. Вони вирішили влаштувати мандрівнику "щасливі канікули" й скупчилися у його наметі. До слова, для чого вони це роблять, наразі невідомо.

Дослідники припускають, що скупчення формуються для спарювання, контролю вологості або відлякування хижаків,

– мовиться у повідомленні.

У намет до мандрівника залізли сінокосці: дивіться відео

На щастя, сінокосці – взагалі не шкідливі. Тому мандрівнику, окрім переляку, нічого не загрожувало. Водночас цю ніч у наметі він точно не забуде все життя.

Користувачі мережі шоковані відео. Вони зауважують, що так виглядає страшний сон наяву.