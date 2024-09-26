Радісну новину підтвердили вже у французькій SNCF і німецькій Deutsche Bahn, інформує Euronews Travel. Це рішення вже назвали історичним, адже воно допоможе тисячам мандрівникам заощадити час.

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Як новий потяг спростить життя

Раніше, щоб упродовж дня доїхати з Парижа до Берліна, необхідно було робити пересадку. Шлях зазвичай займає від 9 до 10,5 годин. Тим часом нічний потяг ÖBB Nightjet курсує лише тричі на тиждень: у вівторок, четвер, суботу. В дорозі доводиться провести понад 13 годин.



Новий потяг допоможе мандрівникам мандрувати з більшим комфортом / Unsplash

Новий потяг курсуватиме щодня. Він ідеально підійде для шанувальників спонтанних мандрівок. Дорога займе близько 8 годин. Потяг вирушатиме з паризького вокзалу Gare de l'Est о 9:55. До Берліна він прибуватиме близько 18:00. Тим часом у зворотному напрямку потяг рушатиме об 11:54 й прибуватиме близько 20:00.

Окрім того, потяг матиме зупинки. Мовиться про Страсбург, Карлсруе і Франкфурт-на-Майні.