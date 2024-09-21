Бронювати зимовий відпочинок варто вже. Бо коли вже розпочнуться різдвяні ярмарки, шукати ідеальні квитки та помешкання буде трішки пізнувато. Варто зауважити, що туристи вже зрозуміли це й обирають для себе ідеальні варіанти, розповідає Time Out.
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Чому Зальцбург – ідеальна локація для відпочинку
Наразі туристи найбільше мріють провести різдвяні канікули у Зальцбургу. Його шукають на 135% більше, аніж у цей період минулого року. Тревел-експерти вже прогнозують, що місто стане найпопулярнішим у Європі цього сезону.
Зальцбург зачаровує з першого погляду. Старовинне місто, розташоване у самому серці Альп, нагадує ідилічну картину з затишних фільмів: вузенькі затишні вулички, особливі кондитерські, казкові ярмарки та прекрасна фортеця.
Мандрівку у Зальцбург можна поєднати з гірським відпочинком / Unsplash
Різдвяну мандрівку у Зальцбург можна поєднати з відпочинком в засніжених Альпах. Зокрема, зайнятися зимовими видами спорту. Також туристів закликають спробувати місцеву кухню.
Окрім того, до рейтингу потрапили:
- Тромсе, Норвегія
- Відень, Австрія
- Лансароте, Іспанія
- Краків, Польща
- Гран-Канарія, Іспанія
- Тенерифе, Іспанія
- Барселона, Іспанія
- Ніцца, Франція
- Копенгаген, Данія.
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