Бронювати зимовий відпочинок варто вже. Бо коли вже розпочнуться різдвяні ярмарки, шукати ідеальні квитки та помешкання буде трішки пізнувато. Варто зауважити, що туристи вже зрозуміли це й обирають для себе ідеальні варіанти, розповідає Time Out.

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Чому Зальцбург – ідеальна локація для відпочинку

Наразі туристи найбільше мріють провести різдвяні канікули у Зальцбургу. Його шукають на 135% більше, аніж у цей період минулого року. Тревел-експерти вже прогнозують, що місто стане найпопулярнішим у Європі цього сезону.

Зальцбург зачаровує з першого погляду. Старовинне місто, розташоване у самому серці Альп, нагадує ідилічну картину з затишних фільмів: вузенькі затишні вулички, особливі кондитерські, казкові ярмарки та прекрасна фортеця.



Мандрівку у Зальцбург можна поєднати з гірським відпочинком / Unsplash

Різдвяну мандрівку у Зальцбург можна поєднати з відпочинком в засніжених Альпах. Зокрема, зайнятися зимовими видами спорту. Також туристів закликають спробувати місцеву кухню.

Окрім того, до рейтингу потрапили:

Тромсе, Норвегія

Відень, Австрія

Лансароте, Іспанія

Краків, Польща

Гран-Канарія, Іспанія

Тенерифе, Іспанія

Барселона, Іспанія

Ніцца, Франція

Копенгаген, Данія.

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