Спершу варто перевірити, чи немає у номері клопів. Зробити це найпростіше з вимкненим світлом. Спершу може здаватися, що навпаки: при світлі найкраще побачити незваних гостей. Водночас насправді вони – активніші у темному середовищі.

Зверніть увагу Їжа вистрибнула з тарілки й побігла: інцидент на борту літака налякав світ

Що розповіла Гейлі

Гейлі зауважила, що завжди заходить у готельні номери з увімкненим ліхтариком. Вона оглядає все навколо й особливу увагу приділяє ліжку. Клопи можуть ховатися у кутках та складках ліжка.

Ось як я перевіряю свою кімнату, перш ніж розпакувати речі та заселитися в кімнату. Перше, що треба зробити, – це переконатися, що у вашій кімнаті темно. Вимкніть світло, закрийте штори та використовуйте ліхтарик на телефоні,

– наголосила Гейлі.



Що не варто робити у готелі / Unsplash

Окрім того, вона закликала перевірити наявність плям крові. Вони можуть притягувати все тих же клопів.

Якщо ж ви виявили клопа, найкраще негайно зняти їх на відео та показати кадри працівникам рецепції. Найімовірніше – вас переселять в інший номер та повернуть гроші.