Проведення одного дня на знаменитому швейцарському курорті Церматт скоро може стати платним. Ідея цього кроку полягає в тому, щоб спонукати відвідувачів залишатися на довше.

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Церматт розглядає плату за вхід

Муніципальна влада міста Церматт, розташованого в регіоні Вале, наразі обговорює з представниками туристичного бізнесу можливість запровадження збору з відвідувачів, які проводять на курорті лише один день. У разі схвалення, запропонований збір становитиме 12 франків.

Це тому, що одноденні мандрівники, на відміну від тих, хто залишається в готелях курорту чи інших місцях розміщення на більш тривалий період, не платять "податок на туризм", який зазвичай використовується для фінансування місцевої інфраструктури та об'єктів у громаді,

– йдеться у повідомленні.

У разі впровадження, запропонований збір буде спрямований до фонду для сприяння сталому розвитку в межах муніципалітету.