Проведення одного дня на знаменитому швейцарському курорті Церматт скоро може стати платним. Ідея цього кроку полягає в тому, щоб спонукати відвідувачів залишатися на довше.
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Церматт розглядає плату за вхід
Муніципальна влада міста Церматт, розташованого в регіоні Вале, наразі обговорює з представниками туристичного бізнесу можливість запровадження збору з відвідувачів, які проводять на курорті лише один день. У разі схвалення, запропонований збір становитиме 12 франків.
Це тому, що одноденні мандрівники, на відміну від тих, хто залишається в готелях курорту чи інших місцях розміщення на більш тривалий період, не платять "податок на туризм", який зазвичай використовується для фінансування місцевої інфраструктури та об'єктів у громаді,
– йдеться у повідомленні.
У разі впровадження, запропонований збір буде спрямований до фонду для сприяння сталому розвитку в межах муніципалітету.
Наслідуючи інші курорти
Церматт є одним із кількох швейцарських курортів, які розглядають можливість запровадження туристичного податку.
Лаутербруннен, мальовниче село, розташоване в кантоні Берн, оголосило про плани запровадити щоденний збір для відвідувачів, які приїжджають на машині, в розмірі від 5 до 10 франків. Заходи спрямовані на зменшення заторів у мальовничому селі, відомому як місце натхнення для "Володаря перснів" Толкіна. Це потрібно для збереження самобутньої атмосфери місцевості та розвиток економіки.
Мальовниче село Лаутербруннен теж планує запровадити туристичний збір / Фото Unsplash
Також у 2023 році мальовниче швейцарське село Ізельтвальд, розташоване в Бернських горах, було змушене ввести обмеження на кількість туристів через значний наплив відвідувачів, спричинений популярністю південнокорейського серіалу Netflix.
Хоча вхід до села не платний, туристи, які хочуть сфотографуватися на культовому пірсі, що фігурує в серіалі, мають сплатити збір у розмірі 5 франків.