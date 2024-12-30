Крім цього, під час планування поїздок прикордонники рекомендували враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. Про це пише 24 Канал, посилаючись на ДПСУ.

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Яка ситуація на кордоні 30 грудня

Станом на ранок 30 грудня, черг на виїзд з України майже немає. На кордоні з Польщею черги наразі спостерігаються лише на пункті пропуску "Устилуг". Там на перетин кордону чекають 20 автівок та 1 автобус.

Більші черги на кордоні зі Словаччиною. Зокрема у пунктах пропуску "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" та "Вилок" зібралися невеликі черги із легкових автівок.

На кордонах зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг наразі немає.

Ситуація на кордонах: деталі в інфографіці ДПСУ

Де перевірити черги на в'їзд до України

Відповідну інформацію можна знайти за посиланнями нижче:

У ДПСУ зазначили, що за минулу добу з України минулої доби виїхали 51 тисяча людей. 33 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, а решта – до інших країн ЄС та Молдови.

Натомість до України за минулу добу заїхали 46 тисяч людей, 43 тисячі з них – громадяни України.