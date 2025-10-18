Про це мовиться у свіжому рейтингу The Global Liveability Index 2025, підготовленому аналітиками Economist Intelligence Unit (EIU), передає 24 Канал.

Дивіться також Різниця – одне євро: порівняння цін на продуктовий кошик в Італії та Україні

США та Британія не увійшли у топ-20

За даними дослідження, жодне місто США не увійшло до двадцятки найзручніших для життя. Найвищі позиції серед американських локацій зайняли:

Гонолулу (Гаваї),

Атланта,

Піттсбург,

Сіетл і Вашингтон.

Але навіть вони залишилися за межами головного списку. Британські міста також опинилися поза топ-20. Лондон, Манчестер і Единбург, хоч і зберегли місце в загальному рейтингу зі 173 пунктів, втратили позиції через:

зростання злочинності,

суспільне невдоволення,

житлову кризу.

Як зазначають експерти EIU, цьогорічний рейтинг відображає зниження глобальної стабільності: світ стикається з наслідками терористичних загроз, протестів, економічного тиску та геополітичної напруги. Усе це безпосередньо впливає на якість життя у великих містах.

Які країни опинилися у списку найкращих для життя?

Натомість до топ-20 увійшли переважно міста Європи, Австралії, Японії, Канади та Нової Зеландії.

Копенгаген, Данія Відень, Австрія Цюрих, Швейцарія Мельбурн, Австралія Женева, Швейцарія Сідней, Австралія Осака, Японія, Окленд, Нова Зеландія Аделаїда, Австралія Ванкувер, Канада Люксембург Торонто, Канада Гельсінкі, Фінляндія Токіо, Японія Перт, Австралія Брісбен, Австралія Франкфурт, Німеччина Калгарі, Канада Амстердам, Нідерланди Веллінгтон, Нова Зеландія



Список найкращих міст у світі / Фото Unsplash

Як пише Visual Capitalist, вперше за останні 3 роки Копенгаген посів перше місце у рейтингу. Раніше це місце посідав Відень, який вважали найкомфортнішим містом для життя. Натомість цьогоріч Відень та Цюрих поділили друге місце з балом 97,1.