Про це мовиться у свіжому рейтингу The Global Liveability Index 2025, підготовленому аналітиками Economist Intelligence Unit (EIU), передає 24 Канал.
США та Британія не увійшли у топ-20
За даними дослідження, жодне місто США не увійшло до двадцятки найзручніших для життя. Найвищі позиції серед американських локацій зайняли:
- Гонолулу (Гаваї),
- Атланта,
- Піттсбург,
- Сіетл і Вашингтон.
Але навіть вони залишилися за межами головного списку. Британські міста також опинилися поза топ-20. Лондон, Манчестер і Единбург, хоч і зберегли місце в загальному рейтингу зі 173 пунктів, втратили позиції через:
- зростання злочинності,
- суспільне невдоволення,
- житлову кризу.
Як зазначають експерти EIU, цьогорічний рейтинг відображає зниження глобальної стабільності: світ стикається з наслідками терористичних загроз, протестів, економічного тиску та геополітичної напруги. Усе це безпосередньо впливає на якість життя у великих містах.
Які країни опинилися у списку найкращих для життя?
Натомість до топ-20 увійшли переважно міста Європи, Австралії, Японії, Канади та Нової Зеландії.
- Копенгаген, Данія
- Відень, Австрія
- Цюрих, Швейцарія
- Мельбурн, Австралія
- Женева, Швейцарія
- Сідней, Австралія
- Осака, Японія,
- Окленд, Нова Зеландія
- Аделаїда, Австралія
- Ванкувер, Канада
- Люксембург
- Торонто, Канада
- Гельсінкі, Фінляндія
- Токіо, Японія
- Перт, Австралія
- Брісбен, Австралія
- Франкфурт, Німеччина
- Калгарі, Канада
- Амстердам, Нідерланди
- Веллінгтон, Нова Зеландія
Список найкращих міст у світі / Фото Unsplash
Як пише Visual Capitalist, вперше за останні 3 роки Копенгаген посів перше місце у рейтингу. Раніше це місце посідав Відень, який вважали найкомфортнішим містом для життя. Натомість цьогоріч Відень та Цюрих поділили друге місце з балом 97,1.