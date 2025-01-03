За попередньою оцінкою Флорентійського центру туристичних досліджень Assoturismo Confesercenti, в Італії побували на 2,5% більше туристів, ніж у 2023 році. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ANSA.

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Ситуація з туризмом в Італії

За попередньою оцінкою центру, впродовж 2024 року Італію мали б відвідати 458,5 мільйонів туристів. Наразі дані неточні, оскільки останній аналіз проводився наприкінці року.

Для порівняння. Станом на 2024 населення Італії становить приблизно 59 мільйонів.

Аналітики Assoturismo Confesercenti зазначили, що італійська система туризму продемонструвала хорошу стійкість попри інфляцію та зростання цін, а особливо в секторі послуг.

Вони також повідомили, що рушійною силою італійського туризму є саме іноземці. А ось внутрішній туризм навпаки пішов на спад.

На їхню думку, сповільнення внутрішнього туризму, ймовірно, пов’язане з втратою купівельної спроможності.