Від 2022 року мільйони українців знайшли прихисток у країнах ЄС. Вони будують своє майбутнє у різних країнах.

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Яке майбутнє чекає українців у ЄС

Наразі більшість держав продовжили тимчасовий захист для них до 2026 року. Далі ЄС можливо шукатиме нові сценарії. Йоганссон наголосила, що ЄС продовжить підтримувати Україну. Водночас формати співпраці з біженцями можуть видозмінитися.

Ми продовжуватимемо це робити. Але також треба сказати, що директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством. Тому нам потрібно розглянути й інші форми дозволу на перебування,

– наголосила єврокомісарка.

Вона зауважила, що наразі у ЄС обговорюють можливість зміни тимчасового статусу для українців на постійний. Станом на осінь 2024 року тривають активні обговорення з країнами – членами ЄС. За словами Йоганссон, до дискусії долучилися більшість держав. Пріоритет – знайти рішення, яке буде комфортним для усіх сторін.

Варто зауважити, що понад 50% українців планують повернутися в Україну, коли тут стане безпечно.