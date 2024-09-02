Туристка Гейлі Даффі з Великої Британії, яка провела відпустку у Туреччині, розповіла, що шокована цінами на продукти. Зокрема, в аеропорту Даламан.

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Ціни на їжу в аеропорту Даламан – це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер,

– наголосила Гейлі.

Інші туристи у коментарях підтримали мандрівницю. Зокрема, один з користувачів мережі зауважив, що упродовж 20 останніх років відпочивав у Туреччині, однак "це – точно останній рік". Окрім того, люди називають аеропорт Даламан найдорожчим у світі.

Загалом туристи наголошують, що ціни у Туреччині колосально зросли. Це псує все враження від відпочинку.



Туристичний сезон у Туреччині провалився / Unsplash

Навіть місцеві не відпочивають у Туреччині

Варто зауважити, що цьогоріч навіть громадяни Туреччини не хочуть відпочивати на території країни. Натомість вони обирають дешевший та багато у чому комфортніший Єгипет або європейські курорти.

Водночас турагенти у Туреччині сподіваються, що популярність місцевих курортів зросте в оксамитовий сезон. На той час великі спортивні події вже завершаться.