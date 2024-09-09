Навіть коротка мандрівка – чудове перезавантаження. Тому можна подарувати собі якщо не відпустку, то сіті-брейк. А куди їхати, розповідає Закордон 24.

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Де бюджетно відпочити у Європі

Порту

Одним з найкращих варіантів є місто Порту, розташоване на відстані 315 кілометрів від Лісабона. За ніч у хостелі доведеться заплатити від 20 до 50 євро. А вже від 50 євро можна шукати варіанти номера у готелі або квартири. Ціна на каву стартує від 1,5 – 2 євро. Пообідати в ресторані можна за 50 євро.

Тревел-експерти наголошують, що вересень та жовтень – ідеальні місяці для відвідин Португалії. Там дуже м'яка та комфортна температура повітря.

Серед must visit локацій Порту

Старе місто;

Руа-де-Санта-Катаріна (головна вулиця міста);

Район Рібейра.



Порту має унікальну атмосферу / Unsplash

Братислава

Унікальна та одна з найбільш недооцінених столиць світу. Вона розташована у самому серці Європи й має чимало прихованих скарбів.

Братислава має дуже комфортні ціни для туристів. Поселитися у готелі можна за 60 євро. Пообідати за 5 – 10 євро. Випити горнятко еспресо – за 1 євро.

Серед найпопулярніших локацій міста:

Старе місто;

Михальські ворота;

Братиславський град.



Братислава – ідеальне місто для осінньої сіті-брейк / Unsplash

Прага

Злате місто – одне з найкрасивіших міст. Ціни там – набагато бюджетніші, аніж, наприклад, у Відні чи Парижі. Водночас Прага – найдорожче місто Чехії. Поселитися у готелі там можна за 80 – 100 євро. Обід у ресторані стартує від 15 євро, каву можна випити за євро – два.

Восени Прага – просто прекрасна. Золоте місто у золотому листі просто зачаровує. Серед головних локацій міста – Староміська площа, Празький град, Золота вуличка, район Мала страна.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.