Закордонний паспорт оформлюється дітям від народження станом на 4 роки. А ось громадяни від 16 років можуть отримати його на 10 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.Безбар'єрність.

Які документи подати для отримання закордонного паспорта?

Передусім потрібно знати, що можна мати не більше, ніж два дійсні закордонні паспорти. За те, щоб отримати закордонний паспорт, потрібно заплатити 733, або ж 1085 гривень, якщо вам потрібно оформити паспорт за 7 робочих днів.

Ось які документи потрібно подати:

паспорт (для людей, молодших від 14 років – свідоцтво про народження);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

заява-анкета, що формується на місці;

раніше видані закордонні паспорти, якщо такі є. Також проїзні документи дитини – дійсні та недійсні і ті, що були видані на інше прізвище;

у разі втрати попереднього паспорта – заяву про це у довільній формі;

у разі викрадення попереднього закордонного паспорта в Україні – витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань – для цього потрібно звернутися до поліції. Також знадобиться заява про втрату паспорта у довільній формі.

До 16 років заяву заповнити має хтось з батьків чи опікунів, а ось люди, старші 16, можуть зробити це самостійно. Під час подачі документів на дитину, старшу за 12 років, вона обов'язково має бути присутня для сканування відбитків пальців.

Якщо дитина молодша, ніж 12 років, вона може не приходити, але тоді батьки мають надати фотографію у форматі 10 х 15.

