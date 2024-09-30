Експерти зі Ski Vertigo розповіли, чому каву не варто пити перед польотом або вже у літаку, інформує Express. Це може спричинити низку незручностей.

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Чому кава може зіпсувати політ

Здавалося б кава – ідеальний варіант напою для подорожі. Смачний, корисний і бадьорить. Водночас така "підзарядка" може дорого коштувати у польоті. Все тому, що цей, без сумніву, ідеальний напій має побічну дію: зневоднення. При тривалих перельотах, коли повітря у салоні й так доволі сухе, це спричинить суттєвий дискомфорт для організму.

Окрім того, навіть одне горнятко кави може збільшити кількість походів до туалету. Теж не найкращий спосіб провести час у літаку.



Кава – друг у мандрівці, але ворог під час польоту / Unsplash

Також експерти наголошують: якщо людині стає погано під час польоту, кофеїн лише посилить неприємні відчуття. Все тому, що кава стимулює нервову систему. Зокрема, пришвидшуючи серцебиття. Як наслідок – привіт ще більший стрес на борту.

Навіть затятим кавоманам набагато корисніше буде випити склянку фрешу або смузі або й просто мінеральної води.