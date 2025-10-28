Про 3 найяскравіші приклади культурних відмінностей розповів користувач тіктоку з ніком @sho_pilgrim, передає 24 Канал.

Дивіться також Останнє місце в ЄС: яка країна має найнижчий рівень верховенства права

В Японії не можна відмовлятися від їжі

У японській культурі відмова від страви – це не просто неввічливість, а ознака неповаги до господаря. Якщо вам щось запропонували, доведеться скуштувати на знак вдячності. Відмовитись або залишити їжу на тарілці вважається образою. Тому, навіть якщо страва здається незвичною, краще скуштувати хоча б трохи.

Японці майже не дзвонять рідним

На відміну від українців, які часто спілкуються з батьками щодня, японці можуть не розмовляти з родиною місяцями. Для них це не свідчить про байдужість – просто культура більш стримана й орієнтована на особистий простір. Замість дзвінків – короткі повідомлення або рідкісні зустрічі на свята.



Японці рідко дзвонять рідним / Фото Africa Images

Їсти починають тільки тоді, коли всім подано

У японців існує суворе правило етикету: жоден учасник трапези не почне їсти, доки страви не принесуть усім, особливо якщо за столом присутні старші. Це прояв поваги і гармонії – важливих принципів японської культури. Лише коли всі готові, можна промовити традиційне "іттадакімас" – подяку за їжу.

Які ще дивні для українців звички є в японців: дивіться відео

Як пише Japan Guide, японці майже не розмовляють у транспорті, щоб не заважати іншим. Дзвінки в метро або автобусі – табу.

Які речі категорично не варто робити в Японії?