Про 3 найяскравіші приклади культурних відмінностей розповів користувач тіктоку з ніком @sho_pilgrim, передає 24 Канал.
Дивіться також Останнє місце в ЄС: яка країна має найнижчий рівень верховенства права
В Японії не можна відмовлятися від їжі
У японській культурі відмова від страви – це не просто неввічливість, а ознака неповаги до господаря. Якщо вам щось запропонували, доведеться скуштувати на знак вдячності. Відмовитись або залишити їжу на тарілці вважається образою. Тому, навіть якщо страва здається незвичною, краще скуштувати хоча б трохи.
Японці майже не дзвонять рідним
На відміну від українців, які часто спілкуються з батьками щодня, японці можуть не розмовляти з родиною місяцями. Для них це не свідчить про байдужість – просто культура більш стримана й орієнтована на особистий простір. Замість дзвінків – короткі повідомлення або рідкісні зустрічі на свята.
Японці рідко дзвонять рідним / Фото Africa Images
Їсти починають тільки тоді, коли всім подано
У японців існує суворе правило етикету: жоден учасник трапези не почне їсти, доки страви не принесуть усім, особливо якщо за столом присутні старші. Це прояв поваги і гармонії – важливих принципів японської культури. Лише коли всі готові, можна промовити традиційне "іттадакімас" – подяку за їжу.
Які ще дивні для українців звички є в японців: дивіться відео
Як пише Japan Guide, японці майже не розмовляють у транспорті, щоб не заважати іншим. Дзвінки в метро або автобусі – табу.
Які речі категорично не варто робити в Японії?
В Японії радять також уникати фізичного контакту, торкань, публічних проявів прихильності. Крім того, японці не люблять коли хтось їсть на ходу чи показує пальцем.
Дотримуйтесь місцевих звичаїв: стриманість у жестах, повага до їжі, тихе спілкування, щоб уникнути культурних непорозумінь.