Закордонні пошти запустили безкоштовну адресну доставку до України

Національні поштові оператори деяких держав світу оголосили про безкоштовну адресну доставку відправлень до України. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку до України, оновлюється на сайті за посиланням.

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З 1 березня у всіх відділеннях пошти Грузії приймають посилки з безкоштовною доставкою до адресатів в Україні.

На Гібралтарі з 2 березня пошта безкоштовно приймає відправлення в Україну: листи, пакети та посилки вагою до 5 кілограмів. Гуманітарну пошту приймають у головпоштамті – Royal Gibraltar Post Office in Main Street.

Пошта Румунії безкоштовно доставляє до кордону з Україною гуманітарну допомогу, яку громадяни пожертвували особисто, через фонди, благодійні організації чи інші установи. Також безоплатно гумдопомогу до України доставляє Словенія.

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