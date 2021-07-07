Закрити компанії Фірташа – це нісенітниця, – Данілов

Український олігарх Дмитро Фірташ потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони. Однак його компанії не закрили та не збираються цього робити.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, що закриття компаній стане проблемою для багатьох українців.

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"Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які займали міністерські пости. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа", – сказав Данілов.

Це нісенітниця. А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як?,

– наголосив секретар РНБО.

Він пояснив, що Фірташ зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи та обмежений в інших процесах. Цього достатньо.

"Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили – ми ж не вороги України, люди мають працювати", – підсумував Данілов.

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі:

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