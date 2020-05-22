Закриття бізнесів та втрата робочих місць: яка ціна відсутності антикризової програми

Україна повинна була б економічно впровадити антикризову програму, яка мала складатися з інвестиційних видатків в державі.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі заявив перший заступник міністра економрозвитку 2019-2020 років Павло Кухта.

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Він пояснив, що поки прямої підтримки робітників в галузях, які були зупинені та постраждали, – не було. За оцінками, зараз втратили роботу від 1 мільйона до 1,5 мільйон людей. Окрім цього, сотні малих бізнесів закрилися.

На жаль, трохи вже втрачено часу. Ймовірно, якусь частину цих робочих місць та бізнесів вони (урядовці – 24 канал) вже втратили, тому що під час карантину не було підтримки. Не було доходів – бізнеси закрилися й вже не відновляться. Це проблема,

– повідомив Павло Кухта.

Ексзаступник розповів, що потрібно розуміти ціну такої проблеми. Найімовірніше, що ці люди просто поїдуть на заробітки за кордон. Європейські країни зараз успішно запроваджують антикризові програми, які направлені на збільшення державних видатків. Вони простимулюють свою економіку й це частково підтримає економіку України.

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"Наш основний торговельний партнер ЄС, тобто це підтримає наш експорт. І, на жаль, відтягне ту частину людей, яка втратила роботу, на той ринок роботи. Це і буде ціною цього всього. Якщо ми не можемо створити робочих місць тут, то вони знайдуть їх в інакшому місці", – додав Павло Кухта.



Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу

